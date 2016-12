„Und morgen male ich eine Sonne“

Sonne oder Wolken? Für Leo eine Frage, bei der es um mehr geht, als um die passenden Kleider für den Tag. Es geht darum, ob Leo nachts Pipi ins Bett gemacht hat oder nicht. Seit vier Wochen malt er seine „sonnigen“ und „wolkigen“ Nächte mit gelbem oder blauem Stift groß und sichtbar in den Familienkalender. In den letzten zwei Wochen gab es fast täglich eine Sonne, nur ein Mal kam der blaue Stift zum Einsatz. Seine Eltern fanden die Idee für den Kalender im Internet. Der Kinderarzt und auch Leos bester Freund ahnen nicht, dass er noch ins Bett macht.

Was Leos Eltern nicht wissen: So wie ihrem Sohn geht es vielen Kindern im Grundschulalter. Zehn Prozent der Siebenjährigen nässen nachts noch regelmäßig ein und sogar ein bis zwei Prozent der Jugendlichen sind betroffen. Spätestens zum Schul-eintritt bekommt die Thematik eine neue Tragweite. Nämlich dann, wenn die ersten Auswärts-Übernachtungen anstehen.

Ein Riesen-Tabu

In Deutschland sind schätzungsweise mehr als 640.000 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren betroffen. Zwei Drittel davon sind Jungs. Dass die Dunkelziffer hoch ist, konnte die Initiative Trockene Nacht e.V. in einer aktuellen Studie zutage fördern. In Kooperation mit vier Gesundheitsämtern wurden bei Schuleignungstests von 13.400 Kindern die Eltern zur nächtlichen Trockenheit ihrer Kinder befragt. Interessantes Resultat: Die Frage „Nässt ihr Kind nachts noch ein?“ bejahten 7,65 Prozent der Eltern. Wurde die Frage „Wie häufig nässt ihr Kind nachts noch ein?“ gestellt, bestätigten 17,75 Prozent der Eltern, dass dies noch der Fall wäre.

„Das Thema ist ein Riesen-Tabu“, berichtet Gabriele Grüne-baum, Geschäftsführerin der Initiative für trockene Nächte. Vor neun Jahren kam sie über ihren Neffen mit dem Thema in Berührung. Heute veranstaltet sie deutschlandweit Info-Abende für Eltern, Erzieher, Lehrer und Ärzte. „Wir machen Eltern klar, dass sie viel tun können. Zuallererst mit ihren Kindern reden und andere Menschen mit einbeziehen“, beschreibt sie die Kernpunkte ihrer Aufklärungsarbeit.

Schuldgefühle und die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt

Die Scham rühre laut Grünebaum daher, dass Trockenwerden fälschlicherweise in den Köpfen eng mit dem Entwicklungsstand verknüpft sei. „Und keiner hört gerne, dass das eigene Kind in seiner Entwicklung verzögert ist“, erklärt sie. Zudem glaubten Eltern, sie seien mit der „Sauberkeitserziehung“ gescheitert. „Doch das Einnässen hat weder etwas mit Erziehungsfehlern noch mit einer Unsauberkeit des Kindes zu tun“, so Grünebaum.

Irgendwann gesellt sich zu den Schuldgefühlen die Frage, ob und wann es ratsam ist, mit dem Kind zum Arzt zu gehen. „Mindestens ein halbes Jahr vor der Einschulung macht es Sinn, nach den Gründen für das Einnässen zu schauen“, sagt Dr. med. Harms, Kölner Facharzt für Urologie und Mitglied der internationalen Gesellschaft für kindliche Harninkontinenz. Da die Kinder häufig unter den Folgen litten, sei es wichtig, nicht zu lange mit dem Arztbesuch zu warten, berichtet Harms.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das nächtliche Einnässen als „behandlungsbedürftige Erkrankung“, medizinisch „Enuresis“ genannt, ein. Die liegt laut WHO dann vor, wenn ein Kind sein fünftes Lebensjahr vollendet hat und noch mindestens an zwei Nächten pro Monat einnässt. Unterschieden wird zwischen einer primären und sekundären Enuresis. Bei der primären Enuresis bestand seit der Geburt nachts keine längere trockene Phase. War ein Kind aber bereits sechs Monate nachts trocken und nässt erneut ein, spricht man von einer sekundären Enuresis. Letztere kann durch einschneidende Erlebnisse oder Stress ausgelöst werden.

*Name von der Redaktion geändert