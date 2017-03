„Reich der Krebse“ im SEA LIFE

Pfauen-Fangschreckenkrebse, Landeinsiedlerkrebse, Japanische Riesenseespinnen und karibische Spinnenkrabben: Sie sind die neuen Hauptakteure des SEA LIFE Königswinter und seit heute in der neuen Austellung "Reich der Krebse" zu sehen.

Ein Erlebnis für die ganze Familie



Philipp Schöning, General Manager des Großaquariums, freut sich über den Einzug der neuen Bewohner: „Wir sind stolz, unseren Besuchern mit den Krebsen eine bunte Artenvielfalt aus allen Teilen der Erde zeigen zu können."

Begrüßt werden die Tiere in diesem Jahr von den Kindern des Kindergartens St. Adelheidis aus Küdinghoven. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder kräftig von den Kindern unterstützt werden, um unseren Neuankömmlingen einen schönen Empfang zu bereiten", so Schöning weiter. Als Dankeschön für die vielen kleinen fleißigen Hände las Martin Bubner, Schauspieler und Autor, aus dem Buch „Der kleine Krebs Fridolin und die Suche nach dem Traumhaus" von Angelika Krikava vor.



Das Highlight der neuen Ausstellung sind die Japanischen Riesenseespinnen: Ihr beeindruckender Körper kann einen Durchmesser von rund 37 Zentimetern erreichen, während die Spannweite von einem ihrer Scherenfüße zum anderen über drei Meter betragen kann. Bis sie so groß sind, müssen die Exemplare im Großaquarium am Rhein noch ein wenig wachsen. Aber sie sind auf dem besten Weg, einmal zu den ganz Großen zu gehören!

Nicht nur die Seespinnen, auch die Fangschreckenkrebse beeindrucken. So faszinieren sie mit ihrere außergewöhnlichen Farbgebung und der Fähigkeit, ihre Beute blitzschnell erlegen zu können, zahlreiche Besucher.

Die Einsiedlerkrebse, die sich zum Beispiel mit einem Schneckenhaus vor Fressfeinden schützen, haben ebenfalls ihr neues Zuhause bezogen. Diese und noch weitere neue Tiere erwarten die Besucher des SEA LIFE Königswinter.

SEA LIFE Königswinter, März 2017