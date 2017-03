... Pferdchen lauf Galopp!

Zur Saisoneröffnung am 17. April gibt es einen Liveauftritt von Björn Heuser sowie Torwandschießen mit FC-Spieler und U-21-Coach Patrick Helmes. Der sportliche Höhepunkt ist das Karin Baronin von Ullmann-Schwarzgold-Rennen.

Am 25. April steht mit dem FC-Renntag ein besonderes Events auf dem Programm. Zugunsten der Stiftung 1. FC Köln kommen Fußball-Stars zur Autogrammstunde und auch Tombola sowie Kinderprogramm sorgen für Unterhaltung. Dieser Tag ist gleichzeitig „Veedels Renntag".

Beim Benefizrenntag rund um den 82. Gerling-Preis am 7. Mai gibt es passend zum Galopper „Kasalla" einen Live-Auftritt der gleichnamigen kölschen Band. Unter dem Motto „Kindern helfen“ startet zugunsten des Kinderschutzbundes Köln ein Programm, unterstützt von Promis aus Sport, Funk und TV.



KÄNGURU verlost 20 Familienkarten für den Benefizrenntag zugunsten des Kinderschutzbund Köln am 7. Mai 2017 auf der Rennbahn in Weidenpesch. Schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Benefizrenntag“ an gewinnspiel@kaenguru-online.de. Der Einsendeschluss ist der 30. April 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!