„Nicht jammern sondern klagen“

Das Sozialsystem in Deutschland benachteiligt Familien, indem sie viel stärker zur Kasse gebeten werden als Kinderlose. Das kritisiert seit 30 Jahren der mittlerweile pensionierte Sozialrichter Jürgen Borchert. 2001 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Eltern verfassungswidrig belastet werden, weil der Erziehungsbeitrag nicht berücksichtigt wird. Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, auch die Kranken- und Rentenversicherung auf die Frage der Familiengerechtigkeit hin zu prüfen. Geprüft wurde jedoch nie wirklich. Borchert fordert eine grundlegende Reform der Sozialpolitik. Er erläutert, warum sie nach seiner Ansicht unsozial und ungerecht ist und was Familien dagegen tun können. Christina Stefanou von der Elternzeitung Luftballon hat mit ihm gesprochen.

Herr Dr. Borchert, was muten wir unseren Kindern zu? Wovon können sie einmal leben, wenn sie ins Rentenalter kommen?

Ob man es will oder nicht: Jeder der aufhört zu arbeiten, lebt unweigerlich von dem, was die Nachwuchsgeneration herstellt und ihm abgibt. Und wer selbst keine Kinder hat, lebt eben auf Kosten der Kinder anderer Leute. Unsere Kinder müssen also zuerst selbst einmal Kinder haben und dafür sorgen, dass diese gut ausgebildet werden. Tatsächlich aber schrumpft seit 1965 jede Nachwuchsgeneration in Deutschland. Hinzu kommt, dass wir die Bildung und Infrastruktur haben verkommen lassen. Alles in allem muss man also feststellen, dass unser gegenwärtiger Wohlstand auf wirtschaftlichem und sozialem Raubbau beruht.

Sie sagen, Familien mit Kindern werden in punkto Sozialversicherung im Vergleich zu Kinderlosen benachteiligt. Wieso ist das so?

Arbeitnehmer mit Kindern werden regelrecht deklassiert: Löhne sind Markteinkommen und es ist ihnen egal, wieviel Mäuler davon zu stopfen sind. Das riesige Sozialversicherungssystem wird vor allem von Familien finanziert. Die Beiträge sind eins zu eins an die Löhne gekoppelt und von Familien verlangt der Staat dieselben Beiträge wie von Kinderlosen. Der Erziehungsbeitrag, den Familien mit Kindern zusätzlich leisten, wird nicht berücksichtigt. Besonders ungerecht ist außerdem, dass es eine obere Beitragsbemessungsgrenze gibt. Das heißt, die Menschen, die sehr viel Geld verdienen, müssen nur relativ wenig bezahlen. Übrigens benachteiligt auch das Steuersystem Familien, denn der Löwenanteil der Steuereinnahmen stammt aus den Verbrauchsteuern. Die Familien, die ja zwangsläufig mehr ver-brauchen als Singles, sind also härter belastet als Nichtfamilien.

Sogar das Bundesverfassungsgericht hat die Benachteiligung von Familien als verfassungswidrig bezeichnet. Wieso ändert sich trotzdem nichts?

Weil in nur 20 Prozent der Haushalten unterhaltsberechtigte Kinder leben. 80 Prozent der Haushalte und Wähler sind in diesem Sinne kinderlos. Dazu zählen übrigens auch Haushalte mit mittlerweile erwachsenen Kindern. Deshalb vertraut die Politik immer wieder darauf, dass das Bundesverfassungsgericht sich zurückhält.

Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt „in Deutschland wird es zappenduster". Was läuft schief?

Deutschland hält einen bizarren Weltrekord, nämlich die doppelte Kinderarmut. Unglaublich, aber wahr ist, dass sich von 1965 bis heute die Geburtenzahlen halbiert haben. Gleichzeitig ist der Anteil der Kinder in Familien, die Sozialhilfe oder Hartz IV beziehen, um das 16-fache gestiegen. Früher war es jedes 75. Kind unter sieben Jahren, heute ist es jedes fünfte, Tendenz steigend. Ständiger ökonomischer Stress im Elternhaus oder sogar Armut trifft die Kinder am härtesten und beschädigt ihre Bildungschancen nachhaltig. Heute schon ist jedes dritte Kind bei der Einschulung entwicklungsgestört oder verhaltensauffällig und jedes vierte verlässt die Schule ohne Beherrschung der elementaren Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens. Für das Jahr 2030 bedeutet das, dass wir zusätzlich zu den über 1,2 Millionen Neurentnern auch noch 200.000 junge Leute mitversorgen müssen, die für den Arbeitsmarkt ausfallen. Am Ende bleiben pro Jahrgang nur noch 400.000 junge Menschen übrig, die die Rentner und alle anderen Soziallasten stemmen müssen.

Das sind keine guten Aussichten für unsere Kinder. Was sind die Ursachen dieser Entwicklung?

Den entscheidenden Fehler hat die Politik 1957 gemacht. Ursprünglich war die Idee, parallel zur Altersvorsorge auch eine Kindheits- und Jugendrente einzuführen, um die finanziellen Lasten der Kindererziehung zu verteilen. Das wurde nie eingeführt. Also werden Eltern gezwungen, die Altersvorsorge von Kinderlosen mitzufinanzieren. Außerdem sorgt unser Rentensystem mit seiner Versicherungsterminologie dafür, dass die Leute dem totalen Irrtum verfallen, allein mit ihren Rentenbeiträgen sei ihr Alter gesichert. Dass die Zukunft unweigerlich mit dem Schicksal der heutigen Kinder steht oder fällt, kann man nicht mehr erkennen. Die Leute kapieren auch in den anderen Systemen nicht mehr, wie sie funktionieren. Mittlerweile ist es so, dass nicht einmal mehr die verantwortlichen Politiker begreifen, was sie da eigentlich Ungeheuerliches anstellen.

Wie kann ein familiengerechtes Sozial- und Rentensystem aussehen?

Vor allem transparent muss es sein, weshalb man mit dem Unfug getrennter Systeme für die Masse der Arbeitnehmer einerseits und für Abgeordnete, Beamte und Richter Schluss machen muss. Ein System für alle! Gleichzeitig müssen alle Einkunftsarten nach Leistungsfähigkeit zur Kasse gebeten werden. Dass das auch nicht utopisch ist, beweist die Schweiz: Dort läuft es nämlich fast genauso!

Was können Familien tun, um zu ihrem Recht zu kommen?

Sich mal unter www.elternklagen.de schlau machen und dann handeln. Die Familienverbände stehen mit drei Musterverfahren für Beitragsgerechtigkeit vor dem Bundessozialgericht. Die Entscheidung ist für Herbst angekündigt. Entscheidet das Gericht positiv, werden nur diejenigen davon profitieren, die vorher bei ihrer Krankenkasse einen Antrag auf Beitragsreduzierung eingereicht haben. Der Deutsche Familienverband berät darin Familien. Er stellt zum Beispiel kostenlos juristisch geprüfte Anträge zur Verfügung. Also: Nicht jammern, sondern klagen!

Herr Dr. Bochert, wir danken für das Gespräch.

