Mund zu, sonst wird die Milch sauer! Dieser Spruch ruft unweigerlich Bilder von strengen Tischgesellschaften und Klassenzimmern hervor, die nach autoritärer Erziehung aus Kaiser Wilhelms Zeiten riechen. So direktiv und veraltet dieser Spruch klingen mag: Der Kiefer und die Zähne mancher Kinder würden sich darüber freuen. Laut dem Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden tragen rund 50 Prozent der Kinder eine Zahnspange. Etwa die Hälfte aller Fehlentwicklungen seien angeboren. Der Rest jedoch hänge mit falschen Angewohnheiten zusammen – und dazu gehört auch der offen stehende Mund.

Daumen, Schnuller, falsches Schlucken

Ganz oben stehen Daumenlutschen oder zu langes und zu exzessives Schnullern. Manche Eltern erhalten vom Kieferorthopäden auch die verwirrende Botschaft: „Ihr Kind schluckt falsch“. Für den Laien mag das abstrus klingen. Kann man so etwas Banales wie Schlucken falsch machen? Ja, indem die Zunge beim Schlucken gegen die Zähne drückt und sie dadurch verschiebt. Um zu verstehen, wie so ein „falsches Schluckmuster“ entsteht, muss ein Blick auf die normale Entwicklung des Kindes geworfen werden: Beim Baby ist es normal, dass sich die Zunge beim Schlucken nach vorne bewegt – das ist sogar nötig, um Milch aus der Brust oder Flasche zu saugen. Mit zunehmendem Alter orientiert sich die Zunge des Kindes aber immer mehr nach oben in Richtung Gaumen. Spätestens ab dem Grundschulalter presst sie sich dann bei jedem Schluck an den Gaumen. Dadurch weitet sich der noch formbarer Oberkiefer und die zweiten Zähne haben ausreichend Platz. Das hat die Natur praktisch eingerichtet.

Durch vielfältige Ursachen erreichen manche Kinder diesen Entwicklungsschritt jedoch nicht und bleiben im frühkindlichen Schluckmuster stecken. Wie ein LKW, der immer und immer wieder gegen ein Garagentor fährt, drückt die Zunge gegen die Zähne. Mögliche Folgen: die umgangssprachlichen „Hasenzähne“, ebenso der „offene Biss“, bei dem Zunge, Schnuller oder Daumen zwischen oberer und unterer Zahnreihe ein regelrechtes Loch geformt haben.

Fehlende Kraft: ein „Rattenschwanz“

Wenn die Zunge ihren Job fälschlicherweise vorne und nicht oben am Gaumen erledigt, dann bleibt der Oberkiefer schmal und die Zähne stehen eng. Das falsche Schlucken wird im Fachjargon übrigens „Myofunktionelle Störung“ genannt. „Myos“ ist Griechisch und heißt Muskel – das Gleichgewicht der Muskulatur im Mund- und Gesichtsbereich ist also gestört. Und da hängt ein regelrechter „Rattenschwanz“ dran. Meistens haben die Kinder den Mund offen stehen und ihre Wangen sind schlaff. Für die richtige Zahnstellung fehlt also auch noch die Kraft der Lippen. Häufig atmen die Kinder durch den Mund und nicht durch die Nase. Dadurch bleibt der Unterdruck aus, der zur Kieferausformung nötig ist.

Möglichst früh eingreifen

„Da kommt ganz viel zusammen“, resümiert Dr. Gundi Mindermann, Vorsitzende des Berufsverbands der Deutschen Kieferorthopäden. „Hier muss man eine Funktionsumstellung mit dem Kind erreichen, denn je länger Kinder im Fehlverhalten bleiben, desto schwerer ist es zu beeinflussen.“ Ab zum Kieferorthopäden also, um möglichst früh mit den richtigen Geräten einzugreifen. In der Regel schließt sich noch der Gang zum Logopäden an. Denn hier trainieren die Kinder nicht nur mit spielerischen Übungen die Zungen- und Mundmuskulatur, sie gewöhnen sich auch die falschen Angewohnheiten ab und arbeiten an den parallel auftretenden Artikulationsstörungen.

Dr. Gundi Mindermann vom Berufsverband der Deutschen

Kieferorthopäden © axentis

Frust und Teufelskreise durchbrechen

Abgesehen von der Behandlung bei Experten sieht Mindermann auch die Eltern in der Pflicht. „Eltern sollten den Mut haben zu sagen: Sitz gerade, spricht deutlich, mach den Mund zu“, betont die Kieferorthopädin und stößt damit nicht immer auf Begeisterung. „Ich werde von Eltern zum Teil komisch angeguckt, wenn ich das sage“, erzählt Mindermann. „Aber es ist so wichtig für die Mundgesundheit und erspart viel Zahnspange. Wenn Kinder es nicht schaffen, sich umzustellen, dann können wir ewig therapieren.“ Denn selbst wenn ein Kind die feste Zahnspange hinter sich hat – drückt der LKW weiter gegen das Garagentor, ist schnell wieder alles beim Alten. Ein Teufelskreis, der die Behandlung in Frust ausarten lässt und auf Dauer ganz schön teuer werden kann.

Anja Tischer, Oktober 2015