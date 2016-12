„Konsum-Verantwortung-Zukunft" - Ausstellung

Die Tropenwaldstiftung OroVerde und das Schokoladenmuseum geben mit der Ausstellung „Konsum-Verantwortung-Zukunft. Wie wollen wir in Zukunft leben?“ Einblicke darin, wie sich unser Konsumverhalten auf die Umwelt auswirkt. Dazu gibt es Tipps, um die globalen Konsequenzen zu steuern und nachhaltiger zu agieren. Dabei wird ein Bogen vom Einkaufswagen bis in die tropischen Regenwälder geschlagen. Ob Papier, Palmöl, Handys, Schokolade oder Soja - Besucherinnen und Besucher erfahren, welche Folgen ihr Verhalten auf die Zukunft der Wälder hat und was sie zu deren Schutz beitragen können.

Ausstellungstafeln und Kunstwerke

Die Ausstellung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Gemeinsam mit der Akademie Ecosign aus Köln entwickelte OroVerde thematische Ausstellungstafeln zu den wichtigsten Treibern der Entwaldung weltweit – und das mit wenigen Worten und packenden grafischen Darstellungen, die zum Nachdenken anregen sollen.

Ergänzt werden diese Ausstellungstafeln durch drei Kunstwerke, die von zwei renommierten Künstlern - Jens Mohr aus Bonn und Nina Rave aus Amsterdam - unter Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern aus Bonn und Köln gestaltet wurden. Außerdem werden Plakatideen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgestellt, die sich für einen verantwortungsvollen Konsum aussprechen.

Langjährige Unterstützung

Das Schokoladenmuseum unterstützt die Arbeit von OroVerde kontinuierlich seit 2012. An der Replik eines historischen, rund 120 Jahre alten Automaten könnt ihr Schokolade kaufen wie Anno dazumal. Mit 25 Cent pro verkaufter Tafel unterstützt das Museum das Bio-Kakaoprojekt der Tropenwaldstiftung in Guatemala. In den vergangenen zwei Jahren wurden dadurch 20.000 Euro gesammelt.

Robin Schröder, November 2016