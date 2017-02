„KölnEngagiert 2017“

Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen, Ausstellungen für einen Kunstverein organisieren, Öffentlichkeitsarbeit für eine Umweltorganisation anbieten oder in einem Seniorencafé aushelfen – viele Menschen engagieren sich freiwillig und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft. Einmal pro Jahr lobt die Stadt Köln deshalb den Ehrenamtspreis „KölnEngagiert“ aus. Noch bis zum 7. April 2017 können sich Einzelpersonen oder Gruppen bewerben. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 8.000 Euro dotiert, zudem gibt es dieses Jahr noch einen Sonderpreis in Höhe von 1.500 Euro für ehrenamtliches Engagement im Sport. Die Preisverleihung erfolgt am 3. September 2017.

Anja Janßen, Februar 2017