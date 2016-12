„Jeder Tropfen schadet“

Ja, Kinder mit Alkoholschädigungen sind leider schon lange bekannt. Diese Menschen benötigen eine lebenslange, sehr enge Unterstützung. Sie vergessen Arbeitsabläufe, laufen bei Überforderung oft weg oder verstehen Begriffe wie Zeit oder Besitz nur begrenzt. So geraten viele unserer Patienten mit dem Gesetz in Konflikt, müssen sogar ins Gefängnis, weil sie ihre Bewährungsauflagen einfach vergessen. Fast alle betroffenen Patienten haben einen gesetzlichen Betreuer, arbeiten nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt und leben nicht selbstständig.

FASD ist nicht heilbar. Wir versuchen Symptome wie Durchschlafstörung, Konzentrationsschwäche und Dyspraxie, (Schwäche, Arbeitsabläufe zu koordinieren) zu lindern, indem wir die Eltern sehr intensiv fördern und unterstützen. Oft fällt diesen Kindern das Leben jeden Tag aufs Neue so schwer, dass auch die geduldigste und liebevollste Familie an ihre Grenzen kommt.

Ja, wir empfehlen Frauen mit Kinderwunsch schon in der Planungsphase auf Alkohol zu verzichten, damit sich das werdende Kind einnisten und wachsen kann. Wenn im Laufe der Schwangerschaft einmal ein Glas Wein getrunken wird, hat dies laut Studienlage in der Regel keine Auswirkungen auf das Kind. Schlimm für die kindliche Entwicklung sind Vollräusche und regelmäßiger Alkoholkonsum.

Barbara Wüst: Alkohol ist toxisch und hindert insbesondere die Zellteilung. Das kann für ein Kind im Wachstum, dessen Zellen sich ununterbrochen teilen, nicht gut sein. In den ersten Schwangerschaftswochen, bevor sich das Ei einnistet und die Frau noch nichts von ihrer Schwangerschaft weiß, gilt das „Alles oder Nichts“-Gesetz: Ein früh geschädigter Embryo wird sich gar nicht erst einnisten. Konsumiert die werdende Mutter später Alkohol, entstehen je nach Stand der Organentwicklung Missbildungen. Das Gehirn ist durchgängig in der Entwicklung, somit auch das empfindlichste Organ in der Schwangerschaft.

Finger weg vom Alkohol: Die Geschichte von Sam, einem Kind mit FASD.

Beratung zu FASD

„Alkohol ist eine legale Droge und in unserer Gesellschaft anerkannt. Das erschwert die Aufklärung über die Folgen von Alkoholgenuss während der Schwangerschaft.“ So beschreibt Matthias Falke, Berater im Erziehungsbüro Rheinland, seinen täglichen Kampf gegen Alkohol. Das Erziehungsbüro hat Standorte in Köln, Bonn und Aachen. Es hilft u.a. Eltern und Pflegeeltern, deren Kinder unter FASD leiden. Sie treffen sich einmal im Monat in Köln zum Arbeitskreis FASD.

Adressen

Erziehungsbüro Rheinland gGmbH

Hauptsitz Köln

Christophstr. 50-52

50670 Köln

Tel. 0221 – 139 39 10

Zweigstelle Aachen

Vaalser Str. 17

52064 Aachen

Tel. 0241 – 949 23 29

Zweigstelle Bonn

Clemens-August-Str. 7a und 9

53115 Bonn

Tel. 0228 – 36 94 23 80

Links

FASD Deutschland e.V. klärt Ärzte, Hebammen und werdende Eltern auf. Der Verein bietet Flyer und seine Mitgliederzeitung FAScette zum Download an. Therapien, die unterstützen können, sind ebenso aufgelistet wie Fachärzte.

Wilhelm Busch hat ein Kind mit FASD-Zügen weltbekannt gemacht. Bei seinem Moritz aus „Max und Moritz“ fallen kleine Augen mit schmalen Lidspalten und eine aufgeworfene Nase mit verkürztem Rücken auf – typische Merkmale für FASD-Kinder. Weiteres Wissenswertes auf der Webseite von Dr. Reinhold Feldmann.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung: Hier informiert Marlene Mortler, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Es geht auch um die sozialrechtliche Praxis, da FASD-Kinder häufig Hilfen beantragen können.