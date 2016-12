Aufwachen, Bruder wecken, Frühstück machen, zur Schule gehen. Jack ist erst zehn Jahre jung und muss für sein Alter jede Menge Verantwortung übernehmen. Nicht nur für sich, auch für seinen sechsjährigen Bruder Manuel.

Zwei Kinder nachts durch Berlin

Auf Mutter Sana ist kein Verlass. Viel zu jung hat sie die Kinder bekommen, heute ist sie verantwortungslos und nur mit sich beschäftigt. Als Jack in Not gerät und Schutz bei seiner Mutter sucht, ist sie nicht da. Er macht sich auf die Suche nach ihr. Tagelang irren er und Manuel gemeinsam durch Berlin ...



Der Kinofilm Jack zeigt nah und ehrlich einen Jungen, der unerschütterlich ist. Unerschütterlich ist auch die Liebe zu seiner Mutter. Dabei deutet er nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Missstände dieser Welt. Nein, „Jack“ ist das intensive Portrait eines kraftvollen und mutigen Jungen, der Entscheidungen treffen muss. Während des gesamten Films möchte man Jack, grandios gespielt von Ivo Pietzcker, in den Arm nehmen und trösten. Mühelos schafft es der junge Schauspieler in seiner ersten Filmrolle diesen Film zu tragen. Der Regisseur Edward Berger öffnet uns eine Tür in eine Welt, die hart ist - aber in der es Hoffnung gibt, wenn man mutige Entscheidungen trifft. Fazit: Ein Film, der uns Zuschauer mit voller Wucht packt, erwischt und nachdenklich zurücklässt.

Golrokh Esmaili, September 2014