„Es geht nie ohne den Einsatz des Kindes“

KÄNGURU: Zahnfehlstellungen können mit falschen Gewohnheiten und schlaffer Mundmuskulatur zusammenhängen. Wie können Eltern vorbeugen?

Sonja Utikal: Das Stillen ist das früheste Training für die Mundmuskulatur des Babys. Wenn das Stillen ausbleibt, sollten Eltern auf einen physiologisch angepassten Sauger achten. Später ist auch eine ausgewogene Ernährung wichtig, damit das Kind unterschiedliche Konsistenzen probieren kann – auch mal vom Apfel abbeißen, die Schale kauen, mal etwas Hartes, mal etwas Weiches oder etwas Gemischtes essen. Bei der Entwöhnung vom Schnuller sollten Eltern das Saugbedürfnis des Kindes ernst nehmen: Nimmt man den Schnuller einfach weg, lutschen einige Kinder erfahrungsgemäß an den Fingern oder der eigenen Zunge weiter. In solchen Fällen können sich Eltern von der Logopädin beraten lassen.

Was erwartet die Kinder in der Therapie?

Sofern ein behandlungsbedürftiger Mundbefund vorliegt, ist Ziel A der Muskelaufbau, also „Bodybuilding“ für Zunge und Lippen. Es soll richtig Muskelkater geben. Die Übungen werden an das Alter angepasst, finden spielerisch verpackt oder direkt angeleitet statt. Ziel B ist die Veränderung falscher Gewohnheiten, wie etwa einer offenen Mundhaltung oder der Zungenruhelage zwischen den Zähnen. Auch der Abbau des Daumenlutschens zählt zu den sogenannten Habits, die parallel zu den Übungen des Muskelaufbaus abgebaut werden sollen. In einem dritten Schritt geht es um die Korrektur des falschen Schluckmusters. Da die Zunge jedoch Teil des gesamten Körpers ist, wird auch der ganze Körper in die Behandlung mit einbezogen. Denn manchmal ist nicht nur das Gesicht, sondern die gesamte Muskulatur schlaff.

Inwiefern können Geräte die Therapie unterstützen?

Es gibt sinnvolle Geräte wie zum Beispiel die kieferorthopädisch angepasste Gaumenplatte (Anm. d. Red.: Das Gerät ähnelt einer „losen“ Spange, in die mechanische Reize, etwa rauhe Stellen oder Perlen, eingearbeitet werden. Dieser Reiz „erinnert“ die Zunge daran, am Gaumen zu bleiben). Es geht aber nie ohne den Einsatz des Kindes und der Familie. Meiner Erfahrung nach ist es nicht damit getan, das Gerät vier Stunden zu tragen und dann ist es gut. Denn die Kinder müssen aktiv lernen, Gewohnheiten umzustellen. Die einen brauchen dafür einen direktiven Ansatz, die anderen einen spielerischen. Manche benötigen Einzeltherapie, wieder andere die Übung in der Gruppe mit Gleichaltrigen. Einigen helfen Geräte, andere kommen damit nicht zurecht. Es gibt kein 08/15-Konzept. Denn der „Faktor Mensch“ lässt sich auch hier nicht herauskürzen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Anja Tischer, Oktober 2015