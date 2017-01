Ein geregelter Schulalltag mit guter Bildung und anschließender Zukunft mit Ausbildung oder Studium? Das ist in Deutschland selbstverständlich, doch damit das Recht auf Bildung auch für viele Kinder und Jugendliche in Afrika nicht nur sehnsüchtiger Wunsch, sondern gesicherte Realität ist, eröffnet der gemeinnützige Verein Aktion Tagwerk e.V. neue Chancen und organisiert jedes Jahr die bundesweite Kampagne „Dein Tag für Afrika“.

Engagement für Gleichaltrige



Die Idee der Kampagne ist einfach: Schülerinnen und Schüler gehen einen Tag anstatt in die Schule arbeiten, leisten Hilfsdienste im Freundes- und Familienkreis, veranstalten Spendenläufe oder organisieren andere Kreativaktionen wie z.B. Kuchenverkäufe oder Theaterstücke. Mit dem verdienten Erlös unterstützen sie Bildungsprojekte in fünf Ländern Afrikas - Ruanda, Uganda, Ghana, Burundi und Südafrika - und setzen sich so für größere Bildungschancen von Gleichaltrigen ein. Mitmachen können Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet von der 1. bis zur 13. Jahrgangsstufe.

Aktionstag im Juni



Höhepunkt der Kampagne 2017 ist der bundesweite Aktionstag am 20. Juni 2017. Jede teilnehmende Schule kann jedoch auch einen individuellen Ausweichtermin wählen. Vor dem Aktionstag bietet es sich an, Schülerinnen und Schüler über die unterstützen Projektländer zu informieren. Neben Informationsmaterial auf der Website bietet Aktion Tagwerk e.V. auch zusätzlich Schulbesuche mit dem Infomobil an, bei denen ein interaktiver Vortrag über die Kampagne, die Projekte sowie die unterstützten Projektländer gehalten wird.

Robin Schröder, Januar 2017