Über Römer, Rhein und Rätsel in Köln

Der Kölner Emons Verlag hat diesen Stadtführer für Kinder gerade herausgebracht. Wir sprachen mit der Autorin Maren Gottschalk.

KÄNGURU: Wer soll, wer kann dieses neue, reich bebilderte Buch lesen?

Maren Gottschalk: Mit unseren kurzen Texten über Köln möchten wir Kinder ab acht Jahren als Leser gewinnen. Die mehr als 150 Bilder laden zum gemeinsamen Schauen mit Eltern oder Freunden oder auch in der Schule ein. Die Texte können Neukölner und Alteingesessene mit viel Muße oder auch auf Reisen nutzen. Wir legen keinen Wert auf Vollständigkeit, sondern auf das, was für Kinder spannend ist. Und wir bieten eine Menge Tipps zum Nachmachen, zum Kochen und Basteln an.

Welche Themen haben dir besonders viel Spaß bereitet?

Ich hatte viel Freude daran, mit der Schneider- und Gewandmeisterin Petra Cofflet zu sprechen. Dabei habe ich erfahren, dass ein Rokoko-Kleid aus Unterrock, Reifrock, Überrock und dem eigentlichen Kleid, eher eine Art Mantel, besteht. Zu dieser Zeit brauchte eine Dame Hilfe beim Anziehen und musste manchmal quer durch die Tür gehen. Sonst blieb sie stecken. Spaß hat mir auch das Interview mit dem Maskenbildner Bernd Bauer gemacht. Er leitet eine Schule für Maskenbildner, die Maske, und kann mit seiner Kunst Gesichter völlig verändern.

Legst du besonderen Wert auf Vergangenes, weil du Geschichte studiert hast?

Ja, das liegt mir besonders und darum habe ich besonders spannende Themen ausgewählt. Zum Beispiel: Was haben die Menschen früher gegessen? Und wie haben sie sich gekleidet? Das Parfüm wurde erfunden, weil die Menschen sich nicht gewaschen haben und die Düfte den unangenehmen Körpergeruch überdecken sollen.

Würdest du selbst gern auf Zeitreise in das alte Köln gehen?

Oh ja, aber nur, wenn ich vorher erfahre, in welcher Rolle ich verreisen darf. Ich wäre gern Prinzessin in einem Rokokoschloss, nicht gern eine Dienerin. Kaufmannsfrau im mittelalterlichen Köln wäre toll, aber als Bauernmädchen auf dem Feld schuften, wäre mir zu hart.

Wie schaffst du es, aus den vielen Informationen so kurze Texte zu machen?

Erst einmal sammele ich viel. Dann schreibe ich. Dann dampfe ich das ein. Dann denke ich nochmals drüber nach und schreibe ein zweites oder drittes Mal. Und dabei soll der Text kurz bleiben, der Inhalt stimmen und die Spannung nicht verloren gehen.

Das Gespräch führte Hanka Meves-Fricke.