Es ist soweit, der Überwachungsstaat hat wieder Einzug gehalten. Doch wann genau wurde die Kamera bei uns daheim eingebaut? Und wann bei meiner Sitznachbarin zur Rechten? Und wann bei dem zur Linken? Auf jeden Fall waren sich alle „Großen“ im Grünen Saal bei der Köln-Premiere des Stücks „Adler an Falke“ einig: So oder so ähnlich läuft’s bei uns zu Hause auch ab! Da muss jemand spioniert haben.

Mein Sohn Anton (8), wie immer meine Premierenbegleitung, teilte meine Einschätzung nicht so ganz. Er fand es auch gar nicht so lustig wie ich – vermutlich weil er sich und seinen Freund nicht wiedererkannt hat. Oder aber weil er das gespielte Verhalten für völlig normal und damit eben nicht für lustig hielt. Ich hingegen hatte mehrere Aha-Erlebnisse und fand es fast durchgängig saukomisch.

Aber nun mal zum Stück: Max (Manuel Moser) und Aloysius (Eric Rentmeister) sind beste Freunde. Max möchte bei Aloysius übernachten, weil sie „dringend was zu bereden haben“ und das Überredungsgeschick der beiden ihren Eltern gegenüber ist nahezu frappierend. (Wo hängt jetzt noch mal die Kamera bei uns?) Generell geht’s in dem Stück ums Junge-Sein, mit all seinen Highlights und Tücken. Höher – Weiter – Schneller – Größer in all seinen Facetten. Obwohl, oder gerade weil Freunde, muss der eine immer besser sein als der andere. Ob beim Matchbox-Autorennen im Turbo-Boost oder beim BobbyCar-Duell zur Star Wars Melodie inklusive Darth Vader Atem.



Mutiger gilt’s natürlich auch zu sein. Wer hat Angst vorm Knochenmann? Das ist der, der kleine Kinder frisst!? Und wer traut sich nachts um Mitternacht in den Garten? „Ähh, wann ist eigentlich Mitternacht?“ Welcher Papa, Mama, Oma, Opa ... ist der Beste? Schlauste? Tollste? Hat die meisten Hubschrauber? Themen wie raufen, bis Blut fließt, Fußball, nachts ins Bett machen und Mädchen werden natürlich auch nicht ausgespart. Als die Jungs sich dann als Mädchen verkleiden, weil der Knochenmann angeblich Angst vor Mädchen hat, fühlen sich die beiden wie Dornröschen, Lady Gaga oder Heidi Klum. Als der Name Angela Merkel fällt, meint ein Kind aus dem Publikum nur trocken: „Das ist doch ein Mann!“ – zu komisch!

Ein Stück mit viel Bewegung, Action, Tempo, eher lauten statt leisen Tönen und einem fulminanten Show-Down. Jäh unterbrochen von Mamas wütender Stimme aus dem Off: „Jetzt reicht es aber!“



60 Minuten herrlich gelacht, aber jetzt geh ich erst mal auf Kamerasuche!



Sue Herrmann, Mai 2015